الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران 

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيان بحسب "روسيا اليوم"، بأن العقوبات تشمل "مؤسسة مستضعفان للثورة الإسلامية"، التى يديرها المرشد الأعلى الإيرانى، آية الله على خامنئى، ووزير الأمن والمخابرات للبلاد، محمود علوى.

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، فى قائمة عقوباتها عشرات الشخصيات والكيانات الأخرى بينها مرتبطة بقطاعات المعادن والنفط والنقل فى إيران.

وتعليقا على هذه الإجراءات اعتبر وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، أن حملة الضغوط القصوى التى تتبعها بلاده ضد إيران تنجح، قائلا: "على الولايات المتحدة ألا تكون ضحية للابتزاز النووى من قبل إيران والتخلى عن عقوباتنا".

وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة ستطبق مزيدا من العقوبات ضد إيران فى الأسابيع والأشهر القادمة.

وتتبع إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، منذ توليه السلطة عام 2017، حملة "الضغوط القصوى" على إيران، تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية، بحجة أنها "أكبر داعم دولى للإرهاب فى الشرق الأوسط".

وفرضت الولايات المتحدة مجموعات من العقوبات على إيران وبعض الأطراف المتعاونة معها تستهدف أهم قطاعات اقتصاد البلاد، خاصة إنتاج وبيع النفط.

بدورها، تتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة بخرق الاتفاقات الدولية، خاصة الصفقة النووية مع طهران، وممارسة "الإرهاب الاقتصادى والطبى" بحق إيران.

وتسعى إدارة ترامب، إلى تعزيز نهجها المناهض لإيران لضمان استمراره فى السنوات المقبلة فى ظل الخسارة المرجحة لترامب فى الانتخابات الرئاسية التى جرت يوم 3 نوفمبر أمام منافسه الديمقراطى، جو بايدن، الذى تشير النتائج المرحلية للتصويت على فوزه بتقدم كبير.