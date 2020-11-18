فايزر تعلن موعد حصول لقاح كورونا على تصريح الاستخدام الطارئ

رجحت شركة "بيوتنيك" الألمانية، اليوم الأربعاء، الحصول على الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية بحلول منتصف ديسمبر.

وقال المدير التنفيذي للشركة أوغور شاهين وفق وكالة رويترز للأنباء إن: "إذا سار كل شيء على ما يرام، فإن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية يمكن أن تعطي ترخيص الاستخدام الطارئ بنهاية النصف الأول من ديسمبر".

فيما توقع أن يحصل اللقاح على ترخيص مشروط في أوروبا في النصف الثاني من ديسمبر.

وأعلنت شركة فايزر الأمريكية، الأربعاء، عن ارتفاع نسبة فعالية لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه إلى 95%.

وذكرت الشركة أن تحليلا نهائيًا لتجربة المرحلة الثالثة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا أثبت أنه فعال بنسبة 95٪ في الوقاية من فيروس كورونا، حتى عند كبار السن.

وأكدت أنه لم يتسبب في مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.