إثيوبيا تصدر مذكرات اعتقال بحق 76 ضابطا بتهم الخيانة

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت السلطات في إثيوبيا مذكرات اعتقال بحق 76 من كبار ضباط الجيش بتهم الخيانة.

وقالت قناة "فانا" التلفزيونية التابعة للدولة اليوم الأربعاء، إن مذكرات الاعتقال بحق هؤلاء الضباط جاءت بسبب صلاتهم بزعماء منطقة تيغراي، وكانت قد شنت القوات الفيدرالية هجوما على حكومة تيغراي المحلية منذ أسبوعين.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أعلن صباح يوم أمس، انتهاء مهلة مدتها ثلاثة أيام، لاستسلام قوات ومليشيات إقليم تيغراي بشمال البلاد، بعد الصراع المسلح المستمر منذ أسبوعين.