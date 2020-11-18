الملك سلمان يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل، دعا الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين عن إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل من خلال مرسوماً ملكيا، فهي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إليها كل من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ عندما تجدب الأرض متضرعين إلى الله، مقدمين النوافل ومتقربين إليه، وأوضح لك في هذا المقال ما جاء بالمرسوم الملكي ومعلومات حول صلاة الاستسقاء.

اعلان موعد صلاة الاستسقاء الخميس المقبل

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“تأسيا بنهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إقامة الصلاة يوم الخميس المقبل في جميع نواحي المملكة وعلى الجميع الإكثار من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإحسان إلى عباد الله والاكثار من الطاعات والتواصل سواء من الأذكار أو الصلوات أو الصدقات، وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل، عملا بمباديء السنة النبوية فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده اظهار الإلحاح في الدعاء والاكثار منه، وفي نهاية البيان دعا للبلاد والعباد بأن يرحمهم الله وأن يستجيب للدعاء، وأنا يجعل كل ما ينزل لهم رحمة ومتاعا حتى حين فهو ينبع مجيب.

كيفية صلاة الاستخارة

أما عن صلاة الاستخارة فهي أن يصلي الامام بالماء جميعاً ركعتين في أي وقت وأن يجهر بالفاتحة، وصورة الأعلى وفي الركعة الثانية بالغاشية، وهي مثل صلاة العيد فالركعة الأولى بها سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات، ولا يشترط لها أذان أو لخطبتها أذان أيضاً، وينتظر لها بالصلاة في جماعة وبعد الخطبة ينظر أن يحول الخطيب شاله أو عبائته “ردائه” وعلى نفس النج يفعل المصلون، ويستقبلوا القبلة ويبدأوا في الدعاء رافعي الأيدي ومبالغين في ذلك، ثم رفع يديه، فلم يزل يدعو، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب الرداء، وهو رافعاً يديه، ثم أقبل على المصلين، فصلى ركعتين.

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