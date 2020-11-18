إيطاليا تسجل 34 ألف إصابة جديدة بكورونا

وكشفت الوزارة عن إجراء 234.834 مسحة للكشف عن الإصابة بالفيروس فى اليوم الماضى، مقابل 208.458 مسحة تم أخذها قبلها بيوم.

وتواجه إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات لم يصل إلى مستوياته فى فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.

وعلى خلفية هذه التطورات أكد رئيس الوزراء الإيطالى، جوزيبى كونتى، فرض قيود عامة جديدة مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلى فى مناطقهم، مع إغلاق المسارح وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.