المملكة المتحدة: أعداد الإصابات بكورونا تنخفض لليوم السابع على التوالى

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن بيانات وزارة الصحة البريطانية، أنه تم الإبلاغ عن وفاة 529 شخصًا آخر بعد الإصابة بفيروس كورونا القاتل، بينما سجلت المملكة المتحدة اليوم 19.609 إصابة جديدة بكوفيد-19، مقارنة بما سجلته أمس حيث أصيب 20.051 شخصا، ويعطى الانخفاض فى الأعداد لمدة سبعة أيام الأمل فى أن استراتيجية الإغلاق فى إنجلترا تعمل.

وأفادت الصحيفة، أنه فى 5 نوفمبر الجارى، دخلت البلاد فى إغلاقها الوطنى الثانى فى محاولة للحد من انتشار الفيروس، وبموجب الإجراءات الجديدة - التى من المتوقع أن تستمر حتى 2 ديسمبرالقادم - أُجبرت الحانات والبارات والمطاعم على الإغلاق مرة أخرى.

ويُنصح الناس بالعمل من المنزل ما لم يضطروا إلى الذهاب للعمل وهناك حظر على الاختلاط بالمنازل كذلك.

وقبل الإغلاق الثانى، تم وضع العديد من البلدات والمدن فى جميع أنحاء البلاد فى مستويات مختلفة من الحظر اعتمادًا على خطر انتشار الفيروس، كما يعمل الوزراء على تحديد المستويات الجديدة من الإغلاق التى يجب أن تحل محل النظام الحالى بمجرد خروج إنجلترا من الإغلاق فى 2 ديسمبر.

وأشار وزراء فى الحكومة إنه ما زال من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيتم تخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد أم لا.

وقال وزير الأعمال فى بريطانيا ألوك شارما: "أعتقد أنه من السابق لأوانه التوصل إلى أى استنتاجات بهذا الشأن، ما لا يعرفه أحد منا الآن هو معدل الإصابة فى أجزاء البلاد المختلفة".

وجاء على لسان وزير الصحة مات هانكوك: "فى الوقت الحالى، فإن معظم الفحوصات التى نرجع إليها، ومعظم الحالات الإيجابية، تعود إلى الوقت الذى تم فيه الإغلاق، لذلك من المبكر جدًا رؤية تأثير الإغلاق.. ونأمل أن نتمكن من استبدال الإغلاق الوطنى بنظام متدرج مشابه للنظام الذى كان لدينا من قبل".

وفى وقت سابق من اليوم، اقترحت كبيرة المستشارين الطبيين الدكتورة سوزان هوبكنز، واحدة من كبار المستشارين الطبيين للحكومة فى فيروس كوفيد-19، أنه قد تكون هناك حاجة إلى قيود أثر صرامة قبل وبعد عيد الميلاد إذا كان سيتم تخفيف القيود خلال فترة الأعياد.

وقالت فى مؤتمر صحفى فى مقر الحكومة بداونينج ستريت: "نحن حريصون جدا على أن يكون عيد الميلاد أقرب ما يكون إلى المعتاد قدر الإمكان، هذا الأمر يتطلب منا جميعًا بذل قصارى جهدنا خلال فترة الإغلاق الوطنى هذه وحتى فى أوائل ديسمبر لتقليل الحالات قدر الإمكان وتقليل مخاطر انتقال العدوى داخل الأسر وبين العائلات، والقرار النهائى الأن بيد الحكومة البريطانية ووالتى ستقول لنا ماهية تلك الخطط".

ويأتى الانخفاض الأخير فى الحالات لمدة سبعة أيام متواصلة فى الوقت الذى تبين فيها أن لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر - الذى من المقرر أن يصل إلى المملكة المتحدة قبل نهاية العام - فعال بنسبة 95 فى المائة ويعمل على كبار السن، وفقًا لبيانات جديدة من الشركة.

وقالت شركة الأدوية العملاقة وشريكتها الألمانية بيونتيك، إن الأرقام الجديدة من 170 مشاركًا فى تجربتهم السريرية أظهرت أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 95 % فى الوقاية من كوفيد-19، مع فعالية بنسبة 94 ٪ لمن هم فى سن 65 وما فوق.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة فايزر ألبرت بورلا: "تمثل نتائج الدراسة خطوة مهمة فى هذه المرحلة التاريخية التى تستغرق ثمانية أشهر لتقديم لقاح قادر على المساعدة فى إنهاء هذا الوباء المدمر. نواصل التحرك بسرعة لجمع البيانات التى تم الحصول عليها حتى الآن ومشاركتها مع المتابعين فى جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "مع إصابة مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم يوميًا، نحن بحاجة ماسة إلى الحصول على لقاح آمن وفعال للعالم".