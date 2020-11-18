”رويترز”: العالم يسجل أكبر عدد يومي للوفيات بسبب كورونا  

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 10816 حالة، يوم أمس الثلاثاء، وهو أعلى عدد يومي في الوفيات جراء كورونا، شهده العالم حتى الآن.

وبلغ الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية جراء فيروس كورونا، 10733 حالة، في الرابع من نوفمبر الجاري، وفقا لإحصاء "رويترز".

وسجلت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من الجائحة على مستوى العالم، ما مجموعه 11.38 مليون حالة إصابة بكورونا، و248574 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس، منذ بدء تفشي الجائحة وحتى الآن.

كما تسبب فيروس كورونا منذ انتشاره، بـ166699 حالة وفاة في البرازيل، وأدى إلى وفاة 130993 حالة وفاة في الهند، حيث إن هاتين الدولتين، سجلتا وفيات أعلى من مئة ألف، منذ تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في مدينة ووهان الصينية، في يناير لماضي.

وسجلت قارة أوروبا نحو ربع الوفيات في العالم البالغ إجماليها 1.3 مليون حالة، وكان أكبر عدد من الوفيات في القارة في بريطانيا، حيث سجلت أكثر من 50 ألف حالة وفاء إثر فيروس كورونا، تلتها إيطاليا بتسجيل 46464 حالة وفاة، وثم فرنسا 46273 حالة وفاة، بسبب هذا الفيروس.

جدير بالذكر، أن الحكومات اضطرت إلى فرض قيود جديدة، تشمل حظر تجول محلي، وإغلاق المتاجر غير الأساسية، وتقييد الحركة، متعرضة بذلك إلى موجة جديدة من فقدان الوظائف، وخروج الشركات من السوق.