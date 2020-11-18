الدنمارك تقتل جميع حيوانات المنك المصابة بفيروس كورونا



أعلنت هيئة الطب البيطري والغذاء الدنماركية، أن جميع حيوانات "المنك" المصابة بفيروس كورونا والتي تعيش في مزارع الفراء قد قتلت. ونشرت الإدارة البيطرية والغذائية الدنماركية، رسما بيانيا على موقع "تويتر"، يوضح كيفية القضاء على حيوانات المنك المصابة بالفيروس ابتداء من 23 أكتوبر الماضي، وأضافت رسما بيانيا يوضح عدد المزارع التي قتلت فيها هذه الحيوانات.

وكانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي أنها تخطط لإعدام ما يصل إلى مليون من حيوانات المنك التي تم تربيتها في مزارع الفراء لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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