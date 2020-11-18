الولايات المتحدة تسجل 161 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة  



أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 161 ألف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وأكثر من 1707 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، في الولايات المتحدة.

وأفادت الجامعة بحسب ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 161934 حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد 19"، وأكثر من 1707 حالات وفاة بين المرضى المصابين بـ "كوفيد 19".

يذكر أنه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جون هوبكينز، فقد تجاوز عدد الحالات المسجلة للإصابة بـ"كوفيد 19" في الولايات المتحدة منذ بداية تفشي الوباء الـ11 ملايين، وتوفي أكثر من 248 ألف مصاب بفيروس "كوفيد 19، وتعافى أكثر من 4 ملايين شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

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