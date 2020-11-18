بايدن: ترامب يمنعنا من التصدي لأزمة كورونا

عقد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اجتماعا افتراضيا مع مختصين في مجال الصحة لمناقشة التصدي لوباء فيروس كورونا.

وقال بايدن إن عدم الاعتراف بفوزه حتى الآن يمنعه من معرفة خطة توزيع اللقاحات التي من المقرر البدء في توزيعها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بايدن:" إذا لم يتح لنا الوصول للمعلومات فسنتأخر أسابيع أو أشهرا لوضع مبادرة كاملة لتوزيع اللقاحات ومواجهة كورونا".

وتابع:"المشاكل التي نواجهها الآن ناتجة عن فشل الإدارة الحالية في الاعتراف بالفائز في الانتخابات".

ويأتي ذلك مع استمرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في عدم الاعتراف يهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ومزاعمه بتزويرها، مع اقتراب عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة من 250 ألف وفاة.