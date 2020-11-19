اعتراض وتدمير "مسيّرة" حوثية تستهدف الأراضي السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وكانت قد تمكنت قوات التحالف خلال الأسبوع الماضي من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقتها ميليشيات الحوثي مستهدفة المدنيين.

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