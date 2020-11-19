إثيوبيا تصدر مذكرات اعتقال بحق 76 ضابطا بتهم الخيانة

وقالت قناة "فانا" التلفزيونية التابعة للدولة اليوم الأربعاء، إن مذكرات الاعتقال بحق هؤلاء الضباط جاءت بسبب صلاتهم بزعماء منطقة تيجراى. وبحسب "روسيا اليوم"، شنت القوات الفيدرالية هجوما على حكومة تيجراى المحلية منذ أسبوعين. وكان رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، أعلن صباح يوم أمس، انتهاء مهلة مدتها ثلاثة أيام، لاستسلام قوات ومليشيات إقليم تيجراى بشمال البلاد، بعد الصراع المسلح المستمر منذ أسبوعين.

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