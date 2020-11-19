إصابات كورونا تتراجع لأول مرة والوفيات ترتفع فى أوروبا

تراجع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 الأسبوع الماضى للمرة الأولى فى أوروبا منذ 3 أشهر إلا أن الوفيات فى المنطقة استمرت بالارتفاع، حسبما أظهرت بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية.





وأوضحت منظمة الصحة، بحسب "روسيا اليوم"، أن حوالى أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت فى العالم خلال الأسبوع الذى انتهى الأحد فيما توفى 60 ألف شخص خلال الفترة نفسها.

ولا تزال أوروبا أكثر المناطق تضررا من الوباء وتخطى إجمالى عدد الإصابات فيها 15 مليونا الثلاثاء.

وسجل فيها الأسبوع الماضى 46 % من إجمالى الإصابات فى العالم و49 % من الوفيات على ما أظهرت النشرة الأسبوعية حول انتشار الوباء الصادرة عن المنظمة العالمية.

وأشارت المنظمة، إلى أن الإصابات لا تزال مرتفعة مع 1,84 مليون حالة جديدة لكنها شددت على أنه "للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر سجل الأسبوع المنصرم فى المنطقة تراجعا بنسبة 10 % فى الحالات الأسبوعية"، لكن فى الوقت نفسه، سجلت أكثر من 29 ألف حالة وفاة فى القارة الأوروبية بارتفاع نسبته 18 % مقارنة بالأسبوع الذى سبقه.

وأظهرت بيانات المنظمة أن النمسا سجلت أكبر ارتفاع فى الحالات الجديدة فى أوروبا الأسبوع الماضى بزيادة نسبتها 30 % مقارنة مع الأسبوع السابق.

وكانت القارة الأمريكية، ثانى أكثر مناطق العالم تضررا، لكن الإصابات استمرت بالارتفاع فيها فضلا عن الوفيات.

وارتفعت الإصابات فى هذه القارة بنسبة 40 % مع تسجيل أكثر من 1,45 مليون إصابة جديدة فيما زادت الوفيات بنسبة 11 %.

وسجلت أكثر من مليون من هذه الحالات الجديدة فى الولايات المتحدة لترتفع الإصابات فيها إلى 11 مليونا تقريبا منذ بدء الجائحة.

والمنطقة الوحيدة التى شهدت تراجعا فى الإصابات الجديدة والوفيات خلال الأسبوع الماضى هى جنوب شرق آسيا.

وتوفى فى العالم أكثر من 1.3 مليون شخص جراء كوفيد-19 فيما أصيب 55 مليونا منذ بدء انتشار هذا الوباء فى الصين نهاية العام الماضى بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية.