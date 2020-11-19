رئيس الوزراء اليونانى: تصرفات تركيا فى البحر المتوسط ​​تقوض وحدة الناتو

وفى كلمة له خلال انعقاد الدورة السنوية الـ66 للجمعية البرلمانية لحلف الناتو، التى تجرى عبر الإنترنت فى الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر الحالى، شدد ميتسوتاكيس، بحسب "روسيا اليوم"، على التزامه بإجراء "حوار مخلص وحسن النية مع تركيا، فى سياق المعاملة بالمثل".
وأشار إلى أن اليونان كانت فى "مواجهة تحديات أمنية محددة، وإجراءات أحادية الجانب من جانب تركيا، والتى قوضت وحدة الناتو طوال عام 2020، بما فى ذلك مواجهة فى البحر الأبيض المتوسط لمدة 35 يوما".
وأضاف: "إذا ظلت دعواتنا للحوار دون إجابة، فسيكون من المحتم على الاتحاد الأوروبى اتخاذ خطوات لحماية مصالحه الاستراتيجية ومصالح دوله".
وقال رئيس الوزراء اليونانى: "كما قلت مرات عديدة هذا العام، يتعين على اليونان وتركيا إجراء محادثات، وإذا لم نتفق، فعلينا تسوية نزاعاتنا من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، والسماح بسيادة القانون".
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