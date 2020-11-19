مسؤول أممى: عدد اللاجئين الإثيوبيين فى السودان يرتفع إلى 30 ألفا

وثمن المندوب الدائم للأمم المتحدة للاجئين بالسودان أكزل ايشو، بحسب "روسيا اليوم"، الجهود الكبيرة والمقدرة التى قادتها حكومة مدينة القضارف تجاه استقبال وإيواء اللاجئين الإثيوبيين جراء النزاعات المسلحة فى إقليم تيجراى، وتخصيص معسكرات دائمة لهم". ودعا أكزل خلال اجتماع مع مشترك مع حكومة الولاية وعدد من منظمات الأمم المتحدة، إلى إحكام التنسيق مع حكومة القضارف وتحديد مزيد من المواقع لإيواء اللاجئين بما يحفظ لهم الأمن، مؤكدا استعداد المنظمات لإرسال الدعم للاجئين استجابة للأوضاع الإنسانية بمعسكرات اللجوء.

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