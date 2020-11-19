السلطات الإثيوبية تشن حملة اعتقالات بين صفوف قومية الأوروميا

كشفت بعض تنظيمات حقوق الإنسان ونشطاء إثيوبيين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، عن شن السلطات الحكومية الإثيوبية لحملة اعتقالات كبرى في صفوف قومية الأوروميا.

وقال النشطاء إنه في الوقت الذي يركز فيه العالم على الصراع الدائر بين السلطات الحكومية الإثيوبية وإقليم تيجراي، تشن السلطات الإثيوبية حملة اعتقالات كبرى شملت على 1200 شخص حتى الأن.

ومن ناحية أخرى، كشف نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، عن تعرض المواطنين في إقليم تيجراي الإثيوبي للجوع، وذلك بسبب إغلاق الطرق والمطارات.

وقال النشطاء على تويتر إن الناس في الإقليم يعانون من الجوع بسبب إغلاق الطرق والمطارات، وتوقف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من طعام ووقود، منذ 4 نوفمبر.

وندد النشطاء من الجرائم التي يرتكبها النظام الإثيوبي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد ضد المواطنين.

وأعلنت مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد الفارين من القتال في إقليم تيجراي الإثيوبي إلى السودان لـ 36 ألفا.