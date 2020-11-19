إجابة السؤال الكبير.. هل يستطيع ترامب الانقلاب على نتائج الانتخابات والاستمرار بمنصه؟

لا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض الاعتراف بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن، لكن الخبراء يقولون إنه لا يوجد طريق دستوري للمضي قدمًا ليبقى في البيت الأبيض.

وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن جو بايدن فاز في الانتخابات الرئاسية، وهي حقيقة يرفض دونالد ترامب والجمهوريون الآخرون الاعتراف بها.

وأضافت أن هناك مخاوف من أن الرئيس والجمهوريين الآخرين سوف يبذلون قصارى جهدهم للبقاء في السلطة.

وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية، الأسبوع الماضي: "سيكون هناك انتقال سلس لإدارة ترامب ثانية". كما سمح المدعي العام وليام بار للمدعين الفيدراليين بالبدء في التحقيق في المخالفات الانتخابية، وهي خطوة دفعت رئيس وحدة جرائم الانتخابات في وزارة العدل إلى التنحي عن منصبه والانتقال إلى منصب آخر. يوم الثلاثاء، أقال ترامب كريستوفر كريبس، مدير الوكالة الفيدرالية التي كفلت مصداقية انتخابات 2020 وصدت مزاعم الرئيس التي لا أساس لها من تزوير الناخبين.

ومع ذلك، على الرغم من كل مكائد ترامب، فمن غير المرجح أن يجد طريقة للبقاء في السلطة أو القيام بانقلاب. فيما يلي شرح للسبب:

ترامب يرفض قبول فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. هل هناك طريق دستوري له لانقلاب والبقاء في منصبه لولاية أخرى؟

ليس صحيحا. تجتمع الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر للإدلاء بصوتها لمنصب الرئيس وتستخدم كل ولاية تقريبًا التصويت الشعبي على مستوى الولاية لتوزيع ناخبيها. من المتوقع أن يفوز بايدن بأكثر من 270 صوتًا انتخابيًا يحتاجها ليصبح رئيسًا. انتصاره لا يتوقف على ولاية واحدة وربما يكون لديه تقدم لا يمكن التغلب عليه في ميشيجان ونيفادا وويسكونسن وبنسلفانيا وأريزونا.

هناك نظرية قانونية طويلة المدى، طرحها الجمهوريون قبل الانتخابات، مفادها أن المجالس التشريعية الصديقة للجمهوريين في أماكن مثل ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا يمكن أن تتجاهل التصويت الشعبي في ولاياتها وتعين ناخبيها.

يسمح القانون الفيدرالي للهيئات التشريعية بالقيام بذلك إذا "فشلت الولايات في اتخاذ قرار" بحلول يوم اجتماع الهيئة الانتخابية. لكن لا يوجد دليل على وجود احتيال منهجي على ارتكاب مخالفات في أي ولاية، وتوضح الهوامش التي يتقدم بها لبايدن في هذه الأماكن أن الولايات قد اتخذت في الواقع خيارًا.

قال ريتشارد هاسن، أستاذ القانون في الجامعة: "إذا استمرت الولاية في اتباع حكم القانون، فلا أرى أي مسار دستوري معقول للمضي قدمًا لترامب للبقاء كرئيس باستثناء أدلة جديدة على فشل هائل لنظام الانتخابات في ولايات متعددة".

من كاليفورنيا، كتب إيرفين، المتخصص في الانتخابات، في بريد إلكتروني:"سيكون استيلاء عارٍ وغير ديمقراطي على السلطة لمحاولة استخدام المجالس التشريعية للولاية للالتفاف على اختيار الناخبين ولا أتوقع حدوث ذلك."