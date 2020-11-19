نشطاء: مواطنو إقليم تيجراي الإثيوبي يتعرضون للجوع بسبب آبي أحمد

كشف نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، عن تعرض المواطنين في إقليم تيجراي الإثيوبي للجوع، وذلك بسبب إغلاق الطرق والمطارات.
وقال النشطاء على تويتر إن الناس في الإقليم يعانون من الجوع بسبب إغلاق الطرق والمطارات، وتوقف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من طعام ووقود، منذ 4 نوفمبر.
وندد النشطاء من الجرائم التي يرتكبها النظام الإثيوبي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد ضد المواطنين.
وأعلنت مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد الفارين من القتال في إقليم تيجراي الإثيوبي إلى السودان لـ 36 ألفا.
وقال المندوب الدائم للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في السودان، أكزل إيشو، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية السودانية: "إن السودان يحتاج إلى مزيد من الدعم لمواجهة تدفقات اللاجئين بعد وصول 30 ألف لاجئ من إثيوبيا حتى الآن".
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