سجلت فرنسا 28383 إصابة جديدة بكوفيد-19 انخفاضا من 45522 حالة أمس، وهو ما يقل أيضا عن الإصابات المسجلة يوم الأربعاء الماضي والتي بلغت نحو 36 ألفا مع استمرار تراجع الضغوط على المنظومة الصحية في البلاد.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الذين يرقدون بالمستشفيات بسبب الفيروس انخفض 328 ليصل إلى 32842 فيما تراجع عدد مرضى كوفيد-19 بوحدات العناية الفائقة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 79 ليصل إلى 4775.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.