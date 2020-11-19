ترامب على موعد مع إعلان جورجيا نتائج إعادة الفرز

قال مسؤول كبير في ولاية جورجيا الأميركية إن مسؤولي الانتخابات في الولاية بصدد الانتهاء من إعادة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر بحلول نهاية الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وقال غابرييل ستيرلينغ المدير التنفيذي لنظام التصويت في جورجيا في اتصال عبر الفيديو مع الصحفيين إن الولاية ستعلن نتائج إعادة الفرز الخميس.

وقال سكرتير الولاية إنه لا يعتقد أن إعادة عد الأصوات ستغير النتائج الأولية التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في الولاية.

من جهة أخرى، قالت المحكمة العليا في بنسلفانيا إنها ستنظر في طلب قدمته حملة الرئيس دونالد ترامب لإبطال آلاف الأصوات التي أدلى بها الناخبون عبر البريد في فيلادلفيا ولا تحمل بيانات المرسل على الظرف الخارجي.

وكانت محكمة أدنى درجة قضت الجمعة برفض طلب حملة ترامب بإبطال 8329 بطاقة اقتراع في فيلادلفيا، كبرى مدن الولاية، استنادا إلى أن الأظرف البريدية للبطاقات تفتقر لمعلومات مثل طباعة الأسماء عليها والتاريخ والعناوين.

ولم تزعم الحملة أن البطاقات مزورة.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا بفارق نحو 82 ألف صوت بحسب مركز اديسون للأبحاث.

ومن المحتمل أن يؤثر قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا على نتائج الاقتراع في سائر أنحاء الولاية إلا أن العدد غير واضح.