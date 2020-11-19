بايدن يخضع لفحص كورونا

وكان بايدن، بحسب "روسيا اليوم"، أعلن فى تصريح سابق أن جائحة كورونا ستشتد مع حلول فصل الشتاء، مؤكدا ضرورة إعادة عجلة الاقتصاد للدوران والسيطرة على الوباء.

ودعا إلى الحد من عدد الأشخاص الذين يشاركون فى التجمعات، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.