وكان بايدن، بحسب "روسيا اليوم"، أعلن فى تصريح سابق أن جائحة كورونا ستشتد مع حلول فصل الشتاء، مؤكدا ضرورة إعادة عجلة الاقتصاد للدوران والسيطرة على الوباء.
ودعا إلى الحد من عدد الأشخاص الذين يشاركون فى التجمعات، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يخضع لفحص كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.