إصابة 10 من الشرطة واحتجاز 365 متظاهرا خلال احتجاجات ضد إجراءات العزل...

أفادت الشرطة الألمانية بإصابة 10 من عناصرها واحتجاز 365 متظاهرا جراء اضطرابات نشبت أثناء احتجاجات في برلين على تشديد سلطات ألمانيا إجراءات العزل العام، لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقالت شرطة برلين، في بيان نشرته عبر "تويتر"، إنه "تم حتى الساعة 19:30 تنفيذ 365 احتجازا"، وذكرت أنه ستجري إحالة شخصين إلى القضاء فورا، مضيفة أن 10 من عناصرها أصيبوا بجروح خلال هذه العمليات.

وسبق أن احتشدت جموع من المتظاهرين تراوح عددهم من 5 آلاف إلى 10 آلاف شخص أمام بوابة براندنبورغ وسط برلين محتجين على إجراءات العزل التي تتبعها الحكومة الألمانية في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومطالبين بالسماح لهم بالوصول إلى مقر البوندستاغ (البرلمان)، حيث يبحث الأربعاء المشرعون نسخة جديدة من قانون الحماية الوبائية للناس تسمح بتوسيع صلاحيات وزارة الصحة فيما يخص القيود العامة لاحتواء انتشار المرض بموجب خطة للمستشارة، أنغيلا ميركل.

وتحولت الاحتجاجات سريعا إلى اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.