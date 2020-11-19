في ذكرى البيعة.. سياسي سعودي: شكرًا سلمان على ما بذلتموه في 6 أعوام من إنجازات غير مسبوقة

هنأ الناقد الكاتب والناقد والمحلل السياسي السعودي عمر العيسى، خادم الحرمين الشريفين‬⁩ ⁧‫الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود‬⁩ و و ولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة ذكرى ⁧‫البيعة السادسة‬⁩ المجيدة، حيث قال: سمعًا وطاعة لمليكنا ولولي عهدنا ونشكرهم على ما بذلوه في 6 أعوام من إنجازات غير مسبوقة.

وذكر العيسي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" إن هذه ‫البيعة السادسة والمباركة عنوان لوفاء يتجدد‬⁩ صاحبها سلسلة إنجازات متوالية في كافة المجالات رغم الظروف والتحديات.

وقال السياسي السعودي : ومن الجميل تزامن هذه الذكرى مع استضافة المملكة لقادة مجموعة العشرين وترؤسها لأضخم قمة وهي ⁧‫قمة العشرين وهي‬⁩ تأكيد على ما هو مؤكد بأن السعودية دولة عظمى وأصبحت مضرب مثال للعالم.

وأضاف : ‏مضت 6 أعوام ذهبية بعزم وحزم وبناء ونماء، ونجدد لمليكنا ⁧‫سلمان بن عبدالعزيز‬⁩ الإخلاص والوفاء والانتماء والفداء بالدماء ونمضي بالعهد ونفي بالوعد نحو الأمام مع رؤية السعودية 2030 بقيادة مهندسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حمى الله عقيدتنا وقادتنا ووطننا وشعبنا وبارك فيهم ونصرهم ووفقهم.