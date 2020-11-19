كورونا يضرب الكونجرس الأمريكي.. 34 إصابة بين النواب والشيوخ

أعلن عضوان في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يجعل إجمالي النواب المصابين بالفيروس في الكونجرس الأمريكي 34.

وبهذا الإعلان، يكون قد أصيب 26 عضوا بمجلس النواب الأمريكي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و8 أعضاء في مجلس الشيوخ.

وكان آخر الإصابات، النائبان الجمهوريان دوج لامبورن من كولورادو ودان نيوهاوس من ولاية واشنطن.

وعقد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اجتماعا افتراضيا مع مختصين في مجال الصحة لمناقشة التصدي لوباء فيروس كورونا.

وقال بايدن إن عدم الاعتراف بفوزه حتى الآن يمنعه من معرفة خطة توزيع اللقاحات التي من المقرر البدء في توزيعها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بايدن:" إذا لم يتح لنا الوصول للمعلومات فسنتأخر أسابيع أو أشهرا لوضع مبادرة كاملة لتوزيع اللقاحات ومواجهة كورونا".