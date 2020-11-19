أمريكا.. تحركات في مجلس الشيوخ لوقف بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات

كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية أن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لعرض تشريعات تمنع مبيعات طائرات مسيرة وأسلحة أخرى للإمارات طلبتها الإدارة الأمريكية.
وقالت الوكالة إن عضوين ديمقراطيين وآخر جمهوريا بمجلس الشيوخ الأمريكي أعلنوا الأربعاء أنهم سيتقدمون بأربعة تشريعات منفصلة لرفض جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات.
وكانت "رويترز" أفادت في 6 نوفمبر بأن الإدارة الأمريكية تمضي قدما في صفقة بيع طائرات مسيرة حديثة من طراز MQ-9B إلى الإمارات.
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين تأكيدهم أن الخارجية الأمريكية قدمت إخطارا غير رسمي إلى الكونجرس أبلغته فيها بأنها تخطط لبيع 15 طائرة من هذا الطراز إلى أبوظبي، مع إمكانية إضافة ثلاث طائرات أخرى، ضمن إطار صفقة تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار.
وأشارت "رويترز" إلى أن هذه ستكون أول صفقة لتصدير طائرات مسيرة تبرمها الولايات المتحدة منذ قيام إدارة ترامب بإعادة تفسير اتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة بين 34 دولة، في خطوة سمحت لشركات الدفاع الأمريكية ببيع المزيد من الطائرات المسيرة للحلفاء.
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