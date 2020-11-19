عروض ساكو اليوم خصم يصل ل 35% تسوق بسرعة قبل نفاذ الكمية

عروض ساكو اليوم عروض هايبر ماركت ساكو في المملكة العربية السعودية، تتضمن عروض حصرية على ماكينات وصانعات القهوة، وأيضاً عروض رائعة على أجهزة تنقية الهواء، كل ذلك وأكثر في جميع فروع أسواق ساكو في المملكة. عروض ساكو على أجهزة المطبخ تخفيضات ساكو الأسبوعية على صانعة القهوة متوافقة، 1100 واط، مع جميع الكبسولات المعروفة، سعر الجهاز(449)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض ساكو اليوم صانعة القهوة الرقمية، سعة واحد لتر، 1050 واط، مع طاحونة، سعر الجهاز(239)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض ساكو الأسبوعية صانعة القهوة نِسبريسو، سعة واحد لتر، سِتز وخافق حليب، 1720 واط، سعر الجهاز(1349)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض ساكو الأسبوعية صانعة القهوة مع مطحنة، سعة 1.2 لتر، الف واط، سعر الجهاز(799)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

صانعة القهوة نِسبريسو، لاتيسِيما، سعة 9. لتر، سعر الجهاز(1989)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

صانعة القهوة، سعة 8. لتر، 1600 واط، سعر الجهاز(399)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

صانعة القهوة الأوتوماتيكية، 1450 واط، صناعة إيطالية، سعر الجهاز(3999)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو لأجهزة تنقية الهواء عروض ساكو السنوية على جهاز منقي للهواء، من فيليبس، 527 ق. م سلسلة، يكفي لغُرفة بمساحة 74.5 متر مربع، سعر الجهاز(525)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض ساكو اليوم جهاز منقي للهواء، من هوم ميدِكس، مزود ب أثنان من الفلاتر هدية، يكفي لغُرفة بمساحة 109 متر مربع لكل ساعة، سعر الجهاز(599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

جهاز منقي للهواء، عرض جهازين معاً، من فلتِريت، بضمان خمس سنوات، يكفي لغُرفة بمساحة 34 متر مربع، سعر العرض(1099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. قد يهمك أيضاً :- أفضل عروض بنده السعودية على الجوال والأجهزة الإلكترونيات 2020 الملعقة السحرية هتخلي الكيك ابيض وهش وعمره ما هيبوظ لو فضل أسبوع عروض ساكو على أجهزة المطبخعروض ساكو الأسبوعيةخصومات ساكو لأجهزة تنقية الهواء

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