دعا نواب ألمان الحكومة الى النظر في حظر جماعة "الذئاب الرمادية" القومية التركية المتطرفة، بعد وقت قصير من إعلان فرنسا حلّ الجماعة على أراضيها.
واتّهم المشرّعون الألمان جماعة "الذئاب الرمادية"، التي ينظر اليها على أنّها جناح تابع لحزب متحالف مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بتبنّي "عقيدة قومية وعنصرية".
وترتبط الجماعة بشكل وثيق مع حزب الحركة القومية التركي الذي يتزعمه دولت بهتشلي، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
وأيّد النواب مشروع قانون يطالب الحكومة "بمراقبة أنشطة الحركة في ألمانيا عن كثب والتصدي لها بحزم من خلال حكم القانون لدينا".
وأورد مشروع القانون أن هناك نحو 11 ألف تركي ينتمون إلى اليمين المتطرف في ألمانيا.
وكانت باريس قد أعلنت بداية الشهر حل جماعة "الذئاب الرمادية" بعد يومين من فرض حظر عليها، في حين توعّدت أنقرة بردّ "حازم" على خطوة باريس.
وجاء قرار الحكومة الفرنسية بعد تشويه نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمنية قرب ليون بكتابات شملت عبارة "الذئاب الرمادية".
ويرى محللون أن دور حزب الحركة القومية حاسم لتمكين أردوغان من الاستمرار في بسط سيطرته على تركيا، حيث كان دعم بهتشلي له عاملاً رئيسياً وراء فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2018.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد فرنسا.. ذئاب تركيا الرمادية تحت مطرقة المشرعين الألمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.