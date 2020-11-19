يصل ارتفاعها إلى 10 مم.. دولة عربية تتعرض لأمطار غزيرة

حذَّر اللبناني ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية من المنخفضات الجويّة التي تنحرف من أوروبا وجنوبها نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط بسبب تمركز المرتفع الآزوري فوق القارة والمتوقّع ان يستقر فوقها حتى نهاية الشهر الحالي، الأمر الذي سيحوّل المنخفضات الأطلسية نحو شمال أفريقيا وجنوب ايطاليا فلبنان وجواره.

وقال عبر صفحته الخاصة على فيسبوك: يترافق الوضع مع نزول قطبي على شمال تركيا والبحر الأسود ما يؤثر ببرودة في الطقس فوق لبنان وسوريا وتدني مستوى الثلوج حتى 1700 متر في الأيام القادمة.

وأضاف: من جهة أخرى يستمر نشاط المرتفع الشبه مداري فوق العراق ودوَل الخليج بقيم تصل الى 1018hpa فتهب الرياح الجنوبية الشرقية الدافئة نحو الاردن وسوريا ولبنان وترفع درجات الحرارة.

وتابع : وسوف تساهم بتشكل الصواعق والعواصف الرعدية وارتفاع الرطوبة وكثافة السحب الركامية، حين تصطدم بالمنخفض البارد القادم من جنوب إيطاليا، وذلك فوق السواحل السورية واللبنانية والجبال الغربية وسواحل فلسطين، اعتبارًا من ليل اليوم الخميس وفجر الجمعة، بحيث سيشهد لبنان بمناطقه الساحلية امطارًا طوفانية غزيرة.

واستطرد : والسبب تمركز المنخفض بين المياه الإقليمية اللبنانية وقبرص، للبقاع والداخل حصة خجولة من الأمطار قد تصل الى 10 مم بسبب تدفّق الرياح الشرقية من شمال شبه الجزيرة العربية.