بوتن يعرب عن قلقه من ارتفاع وفيات كورونا فى روسيا

وسجلت روسيا مؤخرا ارتفاعا حادا فى الإصابات الجديدة لكنها لم تصل الى حد فرض إجراءات صارمة مثل بعض الدول الأوروبية.

وأعلن مسؤولو الصحة فى روسيا الأربعاء أن إجمالى عدد الإصابات بلغ 1,99 مليون الأربعاء، ما يضع روسيا فى المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات، وفقا لـ"سكاى نيوز عربية".

وذكر بوتن فى اجتماع حكومى أذاعه التلفزيون الرسمى "عدد الإصابات الجديدة يرتفع، والأكثر إثارة للقلق أن معدل الوفيات آخذ فى الازدياد".

وسجلت السلطات الصحية الأربعاء، رقما قياسيا جديدا بلغ 456 وفاة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة.

وتعتبر وفيات فى روسيا البالغة 34,387 أقل بكثير من دول أخرى أكثر تضررا، ما يثير مخاوف من أن السلطات تقلل من خطورة الأزمة.

وأظهرت بيانات نشرتها خدمة الإحصاء الفدرالية الروسية نوفمبر الجارى، إلى زيادة الوفيات بأكثر من 117 ألفا بين مارس وسبتمبر، مقارنة بالسنة الماضية، ما يشير إلى وفيات الفيروس قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

وأقر بوتن، بأن عدة مناطق تعانى من نقص فى الأدوية وأوقات انتظار طويلة لسيارات الإسعاف، لكنه أكد أن السلطات تسيطر على الوضع.

وقال إنه لا ينبغى لقادة المناطق أن يجمّلوا الوضع، لافتا إلى أنه "من غير المقبول بتاتا التظاهر بأن كل شىء على ما يرام".

وأضاف "لقد مررنا بهذا الوضع فى الربيع. نعرف ما الذى يجب القيام به وكيف"، قائلا إن اللقاحات آتية.