الصحة الأمريكية تحدد شرط نقل الصلاحيات إلى بايدن

أكدت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكية، أنها لن تبدأ عملية نقل الصلاحيات الرئاسية إلى إدارة جوزيف بايدن حتى تعلن إدارة الخدمات العامة، عن فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، في حديث نقلته قناة "سي إن إن": "لقد أوضحنا، أنه بمجرد أن تصدر إدارة الخدمات العامة حكمها، سنضمن تنفيذ بشكل كامل وسلس عملية نقل الصلاحيات. نحن سنعمل وفق المتطلبات المحددة".

وترفض الوزارات الأمريكية المختلفة، التشاور مع ممثلي بايدن، حتى تقوم إدارة الخدمات العامة الأمريكية - التي تعمل كهيئة رقابية في الإدارة الأمريكية، بتسميته رئيسا منتخبا للبلاد.

ولا يحدد القانون الأمريكي، إطارا زمنيا دقيقا لهذه الهيئة الرقابية لكي تعلن فوز مرشح من حزب معين في الانتخابات الرئاسية. يتم ذلك عادة بعد عدم وجود شك في نجاحها وظهور ضرورة لبدء نقل السلطة في أسرع وقت ممكن.

ويجب على السلطات في الولايات الأمريكية، قبل حلول 23 نوفمبر إنجاز عملية عد الأصوات المرسلة بالبريد، بما في ذلك من قبل الأمريكيين الذين كانوا خارج البلاد. وبحلول 12 ديسمبر، يجب إقرار نتائج التصويت لكل ولاية، ويجب على أعضاء الهيئة الانتخابية التصويت في 14 ديسمبر.

وفي 6 يناير 2021، في اجتماع مشترك لمجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، تتم الموافقة على نتائج تصويت الهيئة الانتخابية، وفي 20 يناير، يقام حفل تنصيب الرئيس المنتخب.