بسبب زيادة نسبة وفيات كورونا.. أردوغان يقيل نائب وزير الصحة التركي

أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، إقالة نائب وزير الصحة، محمد جوفان من منصبه.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، قرار تعيين صباح الدين أيضن في منصب نائب وزير الصحة خلفًا لمحمد جوفان.

وورد في القرار المنشور بالجريدة الرسمية ويحمل توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إعفاء جوفان من منصبه كنائب لوزير الصحة بموجب المادة الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم الرئاسي وتعيين أيضن خلفا له.

واتهمت المعارضة التركية، أمس الأربعاء، الحكومة بتضليل الشعب بشأن وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى تجاوزها الـ 40 ألف وفاة حتى الآن.

فيما كشفت زعيمة حزب الجيد التركي، ميرال أكشينار، عن تسجيل مدينة اسطنبول التركية 10 آلاف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت أكشينار إن الوضع في إسطنبول خرج عن السيطرة، مضيفة أن الولاية وحدها سجّلت 9 آلاف و872 وفاة بفيروس كورونا المستجد حتى 14 نوفمبر الجاري، وفق ما نقلته صحيفة زمان.

وأضافت: "في مثل هذه الأوقات يرغب المواطنون في سماع الحقائق والثقة في السلطات. المجتمع التركي شهد عاصفة ثقة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على الرغم من تحذيرات السلطات. لذا يتوجب على السلطة توعية المواطنين بشأن هذا الفيروس بكل صراحة وشفافية. هذا الوضع لا يشبه معدلات التضخم التي تحددونها أنتم".