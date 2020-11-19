رسميًا.. بدء إجراءات فتح السفارات بين البحرين وإسرائيل

بدأت مملكة البحرين وإسرائيل بشكل رسمي اليوم الخميس في إجراءات فتح السفارات، وإجراءات إصدار التأشيرات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، اعرب عن شكره وتقديره للحكومة الإسرائيلية على دعوة واستقبال الوفد البحريني، والتعازي التي قدموها في وفاة المغفور له بإذنه تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله واستذكارهم لإنجازاته.

وأوضح الوزير "أن المباحثات المشتركة ستساهم في تطوير التعاون بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في مجالات التجارة والاستثمار، والمشاريع الناشئة، والقطاع المصرفي، والصحة، والتعليم، والاتصال، والتكنولوجيا والابتكار.

وكشف عن قيام البلدين بالعمل المكثف لفتح السفارات، وإنهاء نظام التأشيرات المشتركة حسب الأنظمة المعمول بها".

أعلن الزياني أنه تقدم بطلب رسمي إلى الحكومة الإسرائيلية لفتح سفارة في إسرائيل.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الخدمات الجوية الموقعة مؤخرًا بيّن وزير الخارجية البحريني أنه اعتبارًا من مطلع العام 2021 سيتم تسيير 14 رحلة أسبوعية بين البحرين وتل أبيب، وكذلك مطارات أخرى تشمل مطاري إيلات وحيفا، وكذلك 5 رحلات شحن أسبوعية. مؤكدًا على أهمية هذه الخطوات في تطوير التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والتجارة."

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثلاثية المشتركة التي تمت في تل أبيب بين بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي.