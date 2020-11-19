جهزوا الملابس الشتوية.. السعودية تتعرض لأول كتلة قطبية باردة

أكد خبير الطقس حسن كراني، أن أول زائر قطبي سوف يؤثر على المملكة خلال الساعات الـ48 قادمة. وقال عبر حسابه في تويتر: "جهزوا الملابس الشتوية، كتلة قطبية باردة (كأول زائر قطبي)، تبدأ تحركها مع نهاية الـ48 ساعة القادمة على: (تبوك، طريف، القريات)". وأضاف عبر تويتر: "تأخذ مسارها التدريجي شرقًا حتى تغطي أجواء الشمالية الشرقية وشمال المنطقتين الوسطى والغربية". وتابع: "بانخفاض حراري 3- 7م.. كفترة انتقالية مبكرة.. احذروا التيار البارد".

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