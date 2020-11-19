لوقف صفقة F35 مع الإمارات.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي سيقدمون 4 تشريعات ضد جهود ترامب

يستعد أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، لتقديم 4 تشريعات منفصلة ضد جهود إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإفشال بيع طائرات F35 وأخرى مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إدارة ترامب أخطرت الكونجرس بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أمريكية متطورة بأكثر من 23 مليار دولار للإمارات على أن يشمل ذلك مقاتلات F35 وطائرات مسيرة مسلحة.

وقال بومبيو، في بيان "هذا تقدير لعلاقاتنا العميقة وحاجة الإمارات لقدرات دفاعية متطورة للردع والدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المتصاعدة من إيران".

وقالت وزارة الخارجية إن الحزمة، التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار، تشمل ما يصل إلى 50 طائرة F35 لايتنينج 2 وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة إم.كيو-9بي، ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.

وتراجع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اللتان انتقد أعضاؤهما دور الإمارات في مقتل مدنيين في الحرب الأهلية باليمن، مبيعات الأسلحة الرئيسية قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى الهيئة التشريعية.