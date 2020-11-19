عواصم 4 دول عربية تتأهب لموجة ثانية شرسة لـ كورونا

بدأت بلدان عربية الاستعداد لموجة فيروس كورونا الثانية التى حذرت منها منظمة الصحة العالمية ومن خطورتها أكثر من الموجة الأولى التى شارفت على الانتهاء على حد تصريحات الصحة العالمية ووزراء وخبراء الصحة فى البلدان العربية .

ومن بين البلدان التى دأبت على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لبنان، حيث سارعت باتخاذ إجراءات إغلاق عام جديد لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ولرفع جاهزية القطاع الصحي بعدما بلغت المستشفيات طاقتها الاستيعابية القصوى.

وسيستمر الإقفال العام حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي مع إمكانية تمديده في حال الضرورة، وسيترافق مع حظر تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة فجرا، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم الأحد.

كذلك، نظمت وزارة الداخلية سير السيارات وفق أرقام لوحاتها، بحيث لا يمكن السير لأكثر من ثلاثة أيام أسبوعيا.

ولا يشمل قرار الإقفال مطار بيروت، كما يتضمن استثناءات لقطاعات صحية وحيوية، والهدف أن "نتفادى الانهيار الصحي في مجتمعنا ونحمي أنفسنا وأهلنا".

المملكة الأردنية والاتجاه لفرض حظر شامل

سجلت الأردن قفزة كبيرة بإصابات كورونا إذ سجل 7933 إصابة بكورونا أمس.

فيما أعلن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات في تعميم أنه سيتم اعتبارا من تاريخ 27 نوفمبر الجاري، اعتماد البطاقة التعريفية الخاصة بمكان العمل (البادج) إلى جانب الهوية الشخصية لموظفي القطاعين العام والخاص المصرح لهم بالحركة أثناء فترات الحظر الشامل (أيام الجمعة) والمدرجة أسمائهم في كشوفات الاستثناءات الصادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم فرض حظر تجول شامل في جميع أنحاء الأردن خلال أيام الجمعة لغاية نهاية العام الجاري.

المملكة المغربية

فى المقابل، سارع المغرب لتأمين حصتها من لقاحات كورونا، معلنة عن إطلاق حملة تلقيح "مكثفة" في الأسابيع المقبلة. لتكون من أوائل الدول في تطعيم مواطنيه ضد الوباء.

الجمهورية العراقية

طمأنت الحكومية العراقية مواطنيها بشأن وضع لقاح فيروس كورونا المستجد.وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أنه تم دفع بعض الالتزامات المالية لتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا.