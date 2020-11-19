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أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يهنىء سلطان عمان بالعيد الوطني الخمسين للسلطنة

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المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يهنىء سلطان عمان بالعيد الوطني الخمسين للسلطنة
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إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر نت - بعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان سلطنة عمان بمناسبة العيد الوطني الخمسين للسلطنة جاء فيها :

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دوت الخليج -
رئيس المؤتمر يهنىء سلطان عمان بالعيد الوطني الخمسين للسلطنة
بعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان سلطنة عمان بمناسبة العيد الوطني الخمسين للسلطنة جاء فيها :

الأخ جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان سلطنة عُمان الشقيقة الأكرم

تحية طيبة وبعد
ياسمي ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام يسرنا أن نهنئكم ومن خلالكم إلى حكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة العيد الوطني الخمسين للسلطنة وهو العيد الذي تحتفلون به وقد تحققت للسلطنة الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات ناهيكم عن ثبات سياستكم الخارجية القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ونحن إذ نشيد بهذا النهج لنعبر عن شكرنا وتقديرنا لكم على مواقفكم الداعمة والمساندة لليمن وشعبه ومساعيكم المتواصلة لإيقاف العدوان عليه وتحقيق السلام .
مرة أخرى نهنئكم وحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة ونتمنى لكم المزيد من الأمن والاستقرار والتطور
وتقبلوا خالص التحايا
اخوكم / الشيخ صادق بن أمين أبوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام
صنعاء الجمهورية اليمنية

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