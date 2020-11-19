مقتل 7 أشخاص فى هجوم لطالبان بـ أفغانستان

قالت وزارة الدفاع الأفغانية - فى بيان نقلته قناة "طلوع نيوز"، اليوم الخميس، إن الهجوم وقع الليلة الماضية حيث شنت عناصر حركة طالبان قذائف الهاون على مدينة قندوز شمال شرقى أفغانستان.

ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان حول الهجوم.