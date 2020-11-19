قالت وزارة الدفاع الأفغانية - فى بيان نقلته قناة "طلوع نيوز"، اليوم الخميس، إن الهجوم وقع الليلة الماضية حيث شنت عناصر حركة طالبان قذائف الهاون على مدينة قندوز شمال شرقى أفغانستان.
ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان حول الهجوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 7 أشخاص فى هجوم لطالبان بـ أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.