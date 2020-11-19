250 ألف وفاة.. حصيلة قياسية جديدة لضحايا كورونا فى أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل 170 ألفًا و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد إلى 11 مليونا و527 ألفًا و483 حالة.





وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فإن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 250 ألفا و520 حالة، عقب تسجيل 1848 حالة وفاة جديدة. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

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