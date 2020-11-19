الإجمالي 326628 حالة.. إسرائيل تسجيل 780 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس تسجيل 780 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 326628 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء، في ما تم تسجيل 2739 حالة وفاة.

ويوجد في إسرائيل 8381 حالة نشطة من المرض، من بينهم 304 حالات خطيرة و138 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت وزارة الصحة إنها أجرت 46385 فحصًا خلال أمس الأربعاء، بمعدل تلوث بلغ 1.7%.

من جهته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، إنه تحدث مع رئيس مختبر موديرنا، ستيفان بانسل، من أجل الحصول على جرعات إضافية من اللقاح ضد فيروس كورونا، وستصل الجرعات أوائل عام 2021.

وفي السياق قالت شركة الأدوية العملاقة موديرنا إن لقاحها ضد فيروس كورونا فعّال بنسبة 94.5 %.

كما أعلن نتنياهو، أنه وقع اتفاقية أخرى مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر لشراء جرعات من اللقاح، حيث بلغت فعالة بنسبة 95% وفقا للنتائج الكاملة للاختبار السريري، وتحدثت فايزر على أن اللقاحات ستكون جاهزة مع بداية عام 2021.