أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس تسجيل 780 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 326628 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء، في ما تم تسجيل 2739 حالة وفاة.
ويوجد في إسرائيل 8381 حالة نشطة من المرض، من بينهم 304 حالات خطيرة و138 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وقالت وزارة الصحة إنها أجرت 46385 فحصًا خلال أمس الأربعاء، بمعدل تلوث بلغ 1.7%.
من جهته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، إنه تحدث مع رئيس مختبر موديرنا، ستيفان بانسل، من أجل الحصول على جرعات إضافية من اللقاح ضد فيروس كورونا، وستصل الجرعات أوائل عام 2021.
وفي السياق قالت شركة الأدوية العملاقة موديرنا إن لقاحها ضد فيروس كورونا فعّال بنسبة 94.5 %.
كما أعلن نتنياهو، أنه وقع اتفاقية أخرى مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر لشراء جرعات من اللقاح، حيث بلغت فعالة بنسبة 95% وفقا للنتائج الكاملة للاختبار السريري، وتحدثت فايزر على أن اللقاحات ستكون جاهزة مع بداية عام 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإجمالي 326628 حالة.. إسرائيل تسجيل 780 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.