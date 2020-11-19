إسرائيل في طريقها لانتخابات جديدة بعد تفاقم الأزمة بين نتنياهو وجانتس

تفاقمت الأزمة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس بسبب الميزانية ما يدفع تل ابيب بقوة نحو انتخابات جديدة.
وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن المفاوضات بين نتنياهو وجانتس توقفت ولا يوجد محاولات لتجديدها.
وتابع الإعلام العبري أنه منذ عدة أسابيع حتى الآن لم تكن هناك أي محاولة للتوصل إلى حل للأزمة ، وحاليا كلا الجانبين ينقلان لبعضهما البعض أنهما توصلا إلى قبول قرار الذهاب إلى صناديق الاقتراع هناك شيء واحد لم يعد محل خلاف - في الجدول الزمني المتبقي حتى حل الكنيست ، في 23 ديسمبر ، انه لا توجد حتى إمكانية فنية للموافقة على ميزانية 2021.
وانتقد الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب "كاحوال لافان" الطريقة التي يدير بها رئيس الحزب بيني جانتس أزمة الميزانية وقالوا إنه بصدد اجراء تسوية مع نتنياهو والليكود.
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو أن فرص جانتس في منصب رئيس الوزراء معدومة.
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