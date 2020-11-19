غرّم لبنان 50 مليون دولار.. قرار قضائي بتوقيف رئيس مصلحة سلامة الطيران

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قرارًا يقضى بتوقيف رئيس مصلحة سلامة الطيران في مطار بيروت اللبناني عمر قدوحة عن العمل ومنعه من السفر.

ويأتي هذا القرار على خلفية جرم الاستغلال الوظيفي وهدر المال العام وابتزاز عدد من شركات الطيران خلال ممارسة صلاحياته الوظيفية.

وجاء في القرار ان الجرائم التي ارتكبها " قدوحة" نتج عنها تغريم الدولة اللبنانية مبالغ تخطت 50 مليون دولار كتعويض للشركات المتضررة من جراء قراراته.

وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم كان قد إدعى في نوفمبر من العام 2019 على قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى.