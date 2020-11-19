أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قرارًا يقضى بتوقيف رئيس مصلحة سلامة الطيران في مطار بيروت اللبناني عمر قدوحة عن العمل ومنعه من السفر.
ويأتي هذا القرار على خلفية جرم الاستغلال الوظيفي وهدر المال العام وابتزاز عدد من شركات الطيران خلال ممارسة صلاحياته الوظيفية.
وجاء في القرار ان الجرائم التي ارتكبها " قدوحة" نتج عنها تغريم الدولة اللبنانية مبالغ تخطت 50 مليون دولار كتعويض للشركات المتضررة من جراء قراراته.
وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم كان قد إدعى في نوفمبر من العام 2019 على قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غرّم لبنان 50 مليون دولار.. قرار قضائي بتوقيف رئيس مصلحة سلامة الطيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.