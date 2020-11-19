الحكومة الإثيوبية تتهم قوات إقليم تيجراي بارتكاب جرائم ضد المدنيين

اتهمت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، قوات إقليم تيجراي بارتكاب جرائم خطرة، وذلك مع استمرار الصراع بين القوتين، وسط مطالب أمريكية بحماية المدنيين.
وتسبب القتال بين القوات الاتحادية وقوات إقليم تيجراي في مقتل المئات، وهروب أكثر من 36 لاجئا إثيوبيا إلى السودان.
وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان، إن قوات إقليم تيجراي تنفذ عمليات قتل عرقية، أدعت تسجيلها من قبل منظمة العفو الدولية.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المعلومات الواردة من الإقليم قليلة للغاية بسبب انقطاع خدمات الأنترنت والتليفون في الإقليم.
وطالب أنتوني بلينكين، مستشار السياسة الخارجية للرئيس المنتخب جو بايدن، دعا إلى مزيد من الحماية للمدنيين.
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