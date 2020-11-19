"التربية" الكويتية: لا رواتب بأثر رجعي للمعلمين الوافدين العائدين من أوطانهم للعمل

أكدت وزارة التربية الكويتية، عدم صرف رواتب بأثر رجعي للمعلمين الوافدين العائدين إلى العمل، بعد أن منعتهم الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من العودة من أوطانهم إلى الكويت.
وكشفت مصادر تربوية كويتية مطلعة – في تصريحات صحفية اليوم /الخميس/ - عن أن هناك عددا من المعلمين كانوا خارج الكويت، وتم إيقاف رواتبهم دون أن يتم إنهاء خدماتهم، مشيرة الى أنه بعد عودتهم ومباشرة أعمالهم، لن تصرف لهم رواتبهم بأثر رجعي، لاسيما أنهم كانوا موقوفين عن العمل بشكل اضطراري، الأمر الذي أدى إلى إيقاف رواتبهم.
وأوضحت المصادر، أن وزارة التربية الكويتية، ستبدأ في صرف راتب المعلم الوافد العائد إلى الكويت، من تاريخ مباشرته لعمله، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن فترة انقطاعه عن العمل، لن تؤثر على تقييمه السنوي، كونها كانت خارجة عن إرادته.
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