ألمانيا: القمة الأوروبية المقبلة ستبحث فرض عقوبات على تركيا

وكانت الحكومة الألمانية، قد حذرت تركيا فى وقت سابق من "الاستفزازات" فى البحر المتوسط، كما حثت أنقرة على أن تظل منفتحة على المحادثات وعلى عدم استئناف التنقيب عن الغاز فى المناطق البحرية محل النزاع.

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