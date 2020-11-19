وزير الدفاع البريطانى: أمريكا لن تسحب قواتها من أفغانستان بنسبة 100%

وأضاف والاس، فى تصريحاته، أن هناك دول معادية تشن هجمات قرصنة إلكترونية ضد بلاده، كما طالب الولايات المتحدة بدعم الاتفاق النووى، داعيا إيران للعودة لالتزاماتها.

يشار إلى أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى، كان قد أعلن فى وقت سابق، خفض عدد القوات الأمريكية فى أفغانستان والعراق إلى 2500 جندى فى كل دولة منتصف يناير من عام 2021.