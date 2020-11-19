ترامب: شهادات التزوير قد تقلب الانتخابات الأمريكية

وقال ترامب فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن "العديد من الشهادات التى تتحدث عن التزوير ومخالفات التصويت قد تؤدى إلى قلب الانتخابات"، ودعا إلى استخدام بطاقات الاقتراع الورقية.

وكان ترامب قد أعلن فى وقت سابق، أن "جو بايدن فاز بسبب تزوير الانتخابات"، مضيفا أن التصويت عبر البريد مزحة مثيرة للاشمئزاز، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

يشار إلى أن أنصار الرئيس دونالد ترامب، اجتمعوا فى شوارع واشنطن العاصمة لدعم تحدياته القانونية الطويلة لإلغاء فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية.