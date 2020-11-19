بومبيو: حققنا السلام فى الشرق الأوسط بفضل قرارات الرئيس ترامب

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، "نأمل فى أن يتوصل الإسرائيليون والفلسطينيون لاتفاق سلام"، مضيفا إنه "تم تحقيق السلام مع دول عربية بفضل قرارات إدارة الرئيس ترامب".

كما أكد العمل على حماية المنطقة من إرهاب النظام الإيرانى، مشيرا إلى فرض المزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين.