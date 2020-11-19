بومبيو يعلن عزمه زيارة هضبة الجولان السورية المحتلة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس، إنه سيزور هضبة الجولان المحتلة، في خطوة تمثل خروجا عن سياسات الإدارات الأمريكية.
وأوضح بومبيو خلال زيارة للقدس ”ستكون لدي فرصة اليوم لزيارة هضبة الجولان. كان أيضا قرار الرئيس ترامب (في 2019) الاعتراف بها جزءا من إسرائيل، قرارا ذا أهمية تاريخية يمثل اعترافا بالواقع“.
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