تعاون جديد بين طيران العال الإسرائيلي والاتحاد للطيران الإماراتي

يبحث طيران العال الإسرائيلية والاتحاد للطيران الإماراتية اليوم الخميس تعاونا أكبر عقب توقيع مذكرة تفاهم تشمل مجالات الهندسة وخدمات الشحن في أبوظبي وتل أبيب.

يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أعلنت أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يومًا في كل زيارة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام).

جاء ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم يجري بموجبها الإعفاء المُتبادل من التأشيرات المسبقة بين الإمارات وإسرائيل.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، وقع على الاتفاقية مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، عمر سيف غباش، إلى جانب المدير العام لسلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية شلومو مور- يوسف.

وقال "غباش" إن دخول المذكرة حيز التنفيذ يتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة، مُعتبرًا أن ذلك يعكس رغبة الدولتين في تعزيز علاقتهما وفتح آفاق جديدة للتعاون في المنطقة.

واعتبر "غباش" أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.