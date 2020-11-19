نتنياهو لـ بومبيو: حققنا السلام مع دول عربية بفضل جهود إدارة ترامب

عُقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إسرائيل.
وقال نتنياهو إنه تم تحقيق السلام مع دول عربية بفعل الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأكد بومبيو أن العمل سيستمر من أجل إرساء السلام في المنطقة.
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